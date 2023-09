Barcelona e Real Madrid se solidarizam com vítimas dos desastres na Líbia

"O Real Madrid CF, o seu presidente e o seu Conselho de Administração querem expressar o seu mais profundo pesar pelas vítimas das inundações que a Líbia está sofrendo. O nosso clube deseja expressar as suas condolências e carinho às famílias dos falecidos e a todo o povo líbio. Da mesma forma, desejamos transmitir toda a nossa força e solidariedade às pessoas e famílias afetadas", publicou o clube de Madri.

FC Barcelona wishes to express their deepest condolences to the families and friends who have lost their lives from the massive floods in Libya.

The Club wants to send a message of support and solidarity to the Libyan people.

? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2023