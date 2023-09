Atlético-MG acerta empréstimo do atacante Fábio Gomes para clube australiano; veja detalhes

O Atlético-MG acertou, nesta terça-feira, o empréstimo do atacante Fábio Gomes para o Sydney FC, da Austrália. O contrato terá validade até junho de 2024.

Segundo divulgado pelo Galo, os australianos cobrirão integralmente os salários do atleta e o vínculo conta com uma opção de compra com passe fixado caso o clube queira comprar o jogador em definitivo. O centroavante estava emprestado ao Juventude, que aceitou liberá-lo para acertar com sua nova equipe.