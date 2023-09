Artilheiro e capitão da Espanha, Álvaro Morata tem média de gols superior a Messi e CR7; veja números

Na última sexta-feira, a Espanha goleou a seleção da Geórgia por 7 a 1, com três gols de Álvaro Morata, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Depois do hat-trick anotado, o atacante e capitão espanhol se tornou o quinto maior artilheiro da história do seu país.

Morata chegou aos 33 gols pela Espanha e só fica atrás de David Silva (35), Fernando Torres (38), Raúl (44) e David Villa (59) na artilharia histórica. Dessa forma, o centroavante do Atlético de Madrid é o jogador em atividade que mais marcou pela seleção espanhola.

Além disso, Álvaro Morata alcançou uma marca impressionante após balançar as redes na última partida. Com uma média de 0,5 gols por jogo (33 gols em 65 partidas), o atacante supera os números de Messi e Cristiano Ronaldo, e iguala Luis Suárez e Kylian Mbappé.