Após título brasileiro, veja o que Corinthians feminino ainda disputa na temporada

Já no Estadual, o Timão se encontra em situação tranquila, pois lidera a liga com 28 pontos e está garantido na semifinal do torneio. O Corinthians enfrenta o EC São Bernardo na última rodada da primeira fase, de forma apenas protocolar.

Pelo cenário atual, o Alvinegro enfrentaria o rival Palmeiras na semifinal, em sistema de ida e volta. As palestrinas estão na quarta colocação do Paulista, com 21 pontos, dois a mais em relação à Ferroviária, quinta colocada. As datas para o mata-mata do Estadual ainda não estão definidas.

As jogadoras do Corinthians se reapresentam na tarde desta terça-feira para dar sequência à preparação para o restante da temporada. O confronto contra o EC São Bernardo será na quinta-feira (14), às 11h (de Brasília).