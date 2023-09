Após sair de maca em jogo do Equador, Arboleda revela estar com "um pouco de dor"

Às vésperas da final da Copa do Brasil, o torcedor são-paulino tomou um susto nesta terça-feira ao ver o zagueiro Arboleda sair de maca do confronto entre Equador e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O defensor revelou estar sentindo algumas dores e que aguarda exames para descobrir a gravidade do problema.

Arboleda foi titular na partida pela seleção equatoriana e teve que ser substituído aos 20 minutos do segundo tempo. O zagueiro tentou dar um pique e sentiu um desconforto na coxa esquerda. Na maca, o jogador do São Paulo demonstrou grande preocupação.

Após a partida, o equatoriano demonstrou mais tranquilidade. Caminhando sem qualquer auxílio, Arboleda revelou que está sentindo algumas dores. Agora, fará exames para ter uma conclusão mais precisa acerca da possível lesão.