Após golear a Alemanha, Japão vence a Turquia em amistoso internacional

O Japão começou a partida com mais uma boa apresentação, assim como foi diante da Alemanha, tanto que abriu o placar logo aos 15 minutos com golaço de Atsuki Ito na gaveta após tabela com o camisa 10 Ritsu Doan. Aos 27, Keito Nakamura aproveitou o rebote do goleiro para balançar as redes e, alguns minutos depois, o atleta marcou seu segundo gol e praticamente matou o jogo. No entanto, Ozan Kabak descontou nos acréscimos.

Na segunda etapa, a Turquia foi para cima, pressionou o Japão e chegou a encostar no placar após gol de Bertug Ozgur aos 16 minutos. Os japoneses sentiram o gol e passaram a se defender do abafa que os turcos estavam promovendo. Aos 33, Junya Ito sofreu pênalti em um rápido contra-ataque e ele mesmo converteu a cobrança, aliviando a pressão e fechando o placar.