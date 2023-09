"A proposta é buscar a vitória": O que esperar do Peru, próximo adversário do Brasil nas Eliminatórias?

"Vamos tentar fazer uma partida inteligente contra o Brasil, mas levando em consideração o aspecto coletivo e não individual do rival", declarou Reynoso ao ser perguntado se armaria uma marcação especial para marcar Neymar.

O Peru não contará com o lateral-direito Luis Advíncula, suspenso, e o meia Christofer Gonzáles, lesionado, para a partida desta terça-feira. Além disso, são dúvidas para o jogo o lateral-esquerdo Miguel Trauco, ex-Flamengo, e o defensor, Alexander Callens.

Uma presença garantida será o atacante Paolo Guerrero, que teve uma passagem marcante pelo Corinthians. Atualmente na LDU, do Equador, o centroavante de 39 anos é a grande ameaça no ataque peruano, que ainda não balançou as redes nas Eliminatórias.

"Guerrero é uma atacante que eu conheço muito bem, desde os tempos de Corinthians. Fiz alguns treinos e jogos, é um atacante de muita qualidade, apesar da idade. Creio que jogadores podem mesmo melhorar com o passar da idade. Assim, a cautela é sempre a mesma", disse o zagueiro brasileiro Marquinhos.

Na última partida, o Peru segurou um empate com um jogador a menos contra o Paraguai e saiu do Estádio Antonio Aranda com um ponto valioso na bagagem. Advíncula foi expulso no fim do primeiro tempo, o que obrigou os visitantes a se defenderem no resto do jogo.