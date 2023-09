Vítor Pereira fala sobre passagem no Corinthians: "Era irmão e passei a ser delinquente"

VP aproveitou para enaltecer a atmosfera da Neo Química Arena. Enquanto esteve no Timão, o treinador sempre elogiou o comportamento da torcida corinthiana no estádio. "Jogar em Itaquera foi provavelmente a experiência mais vibrante", comentou o técnico em trecho divulgado pelo OGOL.

No comando do Corinthians, Vítor Pereira acumulou 23 vitórias, 20 empates e 15 derrotas, com um aproveitamento de 51%. O técnico levou o Timão ao vice-campeonato da Copa do Brasil, tendo perdido a decisão para o Flamengo de Dorival Júnior.