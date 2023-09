Time turco rescinde com Bauermann, ex-Santos, 2 meses após anúncio e antes de estreia

O zagueiro Eduardo Bauermann, ex-Santos, está novamente livre no mercado dois meses após ser anunciado como reforço do Alanyaspor, da Turquia. O clube informou a rescisão do contrato do jogador de 27 anos no último domingo.

"O contrato do jogador de futebol Eduardo Bauermann com o nosso clube foi rescindido com base no protocolo previamente firmado com ele. Desejamos sucesso a Bauermann em sua futura carreira no futebol", escreveu o time em sua conta no Twitter.

O encerramento do vínculo do ex-santista com o Alanyaspor aconteceu devido a problemas de comportamento no dia a dia. Ele havia assinado contrato válido por duas temporadas, mas não chegou a estrear pela nova equipe.