Tamires reconhece importância de Arthur, mas avisa: "O Corinthians continua forte"

A experiente Tamires foi um dos grandes nomes da vitória do Corinthians sobre a Ferroviária no último domingo, na Neo Química Arena, que garantiu o pentacampeonato do clube no Brasileirão feminino. A jogadora, que marcou o gol do título no segundo tempo, falou sobre um dos assuntos do dia: Arthur Elias.

O treinador está de saída do Timão para assumir o comando da Seleção Brasileira. Ele conciliará os cargos por dois meses até o término da Libertadores, que acontece entre os dias 5 e 21 de outubro, na Colômbia. Tamires reconheceu a importância do técnico, mas avisou que a equipe será firme na briga por novas conquistas.

"O Arthur deixou um clube muito estruturado. A gente tem a Cris também no departamento, que vai com certeza tomar as rédeas e ditar o ritmo da melhor forma possível. O Corinthians vai continuar sendo o Corinthians, continua forte, tendo um elenco competitivo e brigando por títulos. Espero que a gente possa manter esse alto nível e as atletas em harmonia, trazendo mais alegrias para a torcida", disse a atleta na zona mista.