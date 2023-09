Silvera fala sobre adaptação no Santos, justifica passagem apagada no México e compara com o futebol brasileiro

O Santos apresentou na tarde desta segunda-feira o atacante Maximiliano Silvera, que assina com o clube até o fim da temporada 2023 vindo do Necaxa, do México. Em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, o uruguaio falou sobre a adaptação ao novo clube. Ele afirmou ter conversado com o compatriota Rodrigo Fernández para se adequar melhor ao elenco, que tem oito estrangeiros, e declarou que encontrou um grupo comprometido a tirar o Peixe do 'poço'.

"Claramente a elevada quantidade de estrangeiros no elenco ajuda na adaptação. Quando tive a possibilidade de vir para cá, falei com o Rodrigo Fernández e na hora ele me deu muitas referências. Eu já conhecia o Santos, assim como todo mundo, tem uma história muito rica, tanto em jogadores, campeonato e em nível de clube também. Também falei com o [zagueiro] Emiliano Velázquez, que estava aqui, outro uruguaio, e isso ajuda para estar aqui nos primeiros dias", disse.

"Depois, obviamente estou consciente do momento que o Santos está vivendo, mas também tenho consciência que é um clube muito grande e que vai sair dessa situação, pela tradição que tem. Me encontrei com um grupo muito comprometido com a camisa do clube, muito trabalhador e venho para somar com isso, para trabalhar e ajudar de alguma maneira a sair deste 'poço', deste lugar que o Santos não merece estar. Já estamos trabalhando para isso", continuou o jogador.