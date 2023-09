Semifinalista do US Open, Luisa Stefani entra no top 10 e define calendário

A tenista já definiu o calendário para os próximos eventos. Ela disputa na semana que vem, a partir do dia 17, o WTA 1000 de Guadalajara, no México. A partir do dia 25 joga o WTA 500 de Tóquio, no Japão. Esses dois com a mexicana Giulia Olmos. Na sequência, terá dois torneios na China, o WTA 1000 de Pequim, com início no dia 30, e o WTA 500 de Zhengzhou, começando dia 9 de outubro, ambos com a carioca Ingrid Martins.