Sem Cristiano Ronaldo, Portugal atropela Luxemburgo pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024

Com o fim dessa data Fifa e a volta do futebol de clubes, as seleções retornam a campo apenas no próximo mês. Pela sétima rodada das Eliminatórias, Portugal joga no Estádio do Dragão contra a Eslováquia, no dia 13 de outubro, em duelo inicialmente marcado para as 15h45 (de Brasília).

A seleção de Luxemburgo, por sua vez, visita a Islândia. O confronto está programado para acontecer no mesmo dia e horário do jogo de Portugal.

Os gols do confronto

A seleção portuguesa não sentiu a ausência de Cristiano Ronaldo e abriu o placar com 12 minutos do primeiro tempo. Após cobrança curta de escanteio, Bruno Fernandes fez lindo cruzamento de três dedos e o zagueiro Gonçalo Inácio subiu mais alto que a zaga de Luxemburgo para cabecear e fazer o primeiro gol do jogo.

Portugal ampliou o placar com 17 minutos. Bruno Fernandes pressionou e roubou a bola da defesa adversária. Bernardo Silva recebeu e tocou para Gonçalo Ramos dentro da grande área. O atacante ajeitou para o pé bom e bateu rasteiro para marcar o segundo.