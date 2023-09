Seleção pré-olímpica começa a deixar Marrocos após amistoso cancelado por terremoto

No último domingo, a Federação Marroquina de Futebol informou o cancelamento do amistoso contra o Marrocos. A medida foi tomada em razão da comoção nacional causada pela tragédia.

Até agora, pelo menos 2.100 pessoas morreram em consequência do terremoto, segundo as autoridades locais. A cidade de Fez não foi afetada pelos tremores, que ocorreram na noite da sexta-feira.

O time comandado por Ramon Menezes se prepara para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul se classificam para as Olimpíadas de Paris. Os amistosos no Marrocos faziam parte da preparação para a disputa do torneio.