São Paulo se prepara para retorno ao Brasileiro e decisão na Copa do Brasil

O elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior teve uma folga no sábado e retornou às atividades na manhã deste domingo, treinando de olho no Internacional, confronto que acontece nesta quarta-feira (13). O duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na sequência, o Tricolor não terá descanso e precisará virar a chave para a Copa do Brasil. No próximo domingo, dia 17, o São Paulo vai até o Maracanã, para o primeiro jogo da final da competição, às 16 horas.

O São Paulo tem a expectativa de poder voltar a contar com dois jogadores: o lateral Caio Paulista e o atacante David, que avançaram na recuperação e retornaram aos treinos com o elenco neste período. Por outro lado, Marcos Paulo virou baixa por lesão no ligamento do joelho esquerdo.

Nesta segunda-feira (11), o elenco são-paulino tem treino marcado no período da manhã, no CT da Barra Funda, o penúltimo antes do retorno aos jogos.