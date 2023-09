Santos terá semana com jogo importante no Brasileirão e reencontra sua torcida

O Santos terá uma semana que promete ser importante para o futuro do clube na temporada. Na próxima quinta-feira, o time recebe o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Alvinegro Praiano está na 17ª colocação do torneio, com 21 pontos, um a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A Raposa está em 12º, com 26.

A partida marcará o reencontro do Peixe com a sua torcida. Nos últimos dois compromissos, a equipe atuou em Belo Horizonte. Na capital mineira, foram duas derrotas, para Atlético-MG e América-MG, ambas por 2 a 0.