Peru x Brasil: onde assistir, informações e prováveis escalações do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas

O Brasil começou com o pé direito a sua jornada rumo à Copa do Mundo de 2026 na última sexta-feira. No primeiro jogo sob o comando do técnico Fernando Diniz, a Seleção goleou a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, em Belém (PA). Neymar (2x), Rodrygo (2x) e Raphinha marcaram os gols do Brasil, enquanto Víctor Ábrego diminuiu para os bolivianos.

O bom resultado rendeu ao Brasil a liderança das Eliminatórias após o término da primeira rodada, por conta do saldo de gols. Por outro lado, o Peru figura na sexta posição e estreou com empate.