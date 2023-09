Palmeiras terá semana livre para treinar e jogo somente na sexta-feira

O Palmeiras completou neste domingo uma semana sem jogos disputados por conta da data Fifa. O último compromisso do Verdão foi no empate sem gols diante do Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 3 de setembro, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Esta semana para o Palmeiras começa com a reapresentação do elenco na Academia de Futebol nesta segunda-feira (11) após a folga recebida pelo elenco no domingo. A partir deste momento, o elenco de Abel Ferreira terá quatro dias para se preparar para o próximo confronto.