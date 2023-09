Novo técnico do Bahia, Rogério Ceni comanda primeiro treino no CT Evaristo de Macedo

Classificação e jogos Brasileirão

Para dar sequência à preparação, o novo comandante organizou mais duas atividades, dessa vez com foco nas táticas - a única diferença entre elas foi somente o espaço do campo. Enquanto a bola rolava, Ceni passava orientações defensivas e ofensivas para os jogadores.

Já próximo ao fim do treino, os auxiliares Nelson e Charles comandaram uma atividade específica para os zagueiros do grupo. Os zagueiros trabalharam a parte defensiva. Os meio-campistas e atacantes, por outro lado, aprimoraram finalizações com Ceni e o auxiliar Leandro.

Dois atletas treinaram separados do elenco do Bahia como parte de seus processos de recuperação: tratam-se de André e David Duarte, que fizeram um trabalho técnico e físico no campo 2. Cauly, por sua vez, segue em tratamento da lesão no ligamento colateral do joelho direito.

Após o fim desta Data Fifa, o Bahia retorna a campo contra o Coritiba, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a próxima quinta-feira (14), às 20 horas (de Brasília), no estádio Couto Pereira.