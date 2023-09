Neymar na defesa? Diniz faz experiência e surpreende em treino da Seleção

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

"No treino de hoje teve uma mudança que a linha de quatro passou para o meio e a saída de bola foi feita pelo Neymar e Richarlison. Temos que entender que às vezes vamos estar em situações que jamais imaginaríamos. Sem dúvida nenhuma é um aprendizado muito grande. Fazer algo de parte tão diferente é muito animador", completou.

Depois de golear a Bolívia por 5 a 1, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Peru, nesta terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O embate está marcado para as 23 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

O Brasil lidera as Eliminatórias, com três pontos, assim como Uruguai, Argentina e Colômbia. O Peru, que ficou no empate de 0 a 0 com o Paraguai na estreia, fora de casa, está em quinto, com um ponto.