Marquinhos fala sobre fase ruim de Richarlison e tranquiliza: "Esse gol vai sair"

O zagueiro Marquinhos abordou um dos principais assuntos do momento da Seleção Brasileira em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Apesar da goleada por 5 a 1 contra a Bolívia na última sexta-feira pelas Eliminatórias, Richarlison não saiu nada satisfeito de campo e foi flagrado chorando após ser substituído no segundo tempo.

Ao ser perguntado sobre o atacante, Marquinhos falou que Richarlison está mais calmo agora, exaltou a performance do "Pombo" e disse que o gol do jogador eventualmente vai sair.

"A gente vê ele muito mais leve, muito mais tranquilo agora do que depois do jogo. A gente sabe que para um atacante é muito importante fazer gols, mas eu acho que o papel que ele desempenhou em campo, com movimentações, com a pressão, posicionamento, foi muito importante. Claro que faltou o gol para coroar essa bela atuação que ele teve em Belém, mas com esse estilo de jogo que a gente tem, com essa filosofia do Diniz, eu acho que muitas oportunidades vão vir", destacou.