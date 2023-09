Marquinhos comenta como chegada de Diniz na Seleção ajuda Neymar: "Passa muita confiança"

"O Neymar é uma pessoa e um jogador muito transparente. A gente consegue ver muito bem o quanto que ele está feliz, o quanto ele está disposto a fazer o seu melhor, a ajudar a Seleção Brasileira e o quanto ele está focado nessa nova etapa, nesse novo ciclo. Eu acho também que a vinda do Diniz ajudou muito, ele se sente muito à vontade. Os dois tiveram muitas conversas", destacou.

Essa característica do técnico do Fluminense, no entanto, não se limita apenas ao camisa 10 da Seleção.

"O Diniz é um treinador que passa muita confiança. Não só para ele (Neymar), mas para o time inteiro, para mim também, particularmente. A gente vê que para todos os jogadores ele transmite muita confiança. Ele exige muito, ele tem uma filosofia de jogo, mas ao mesmo tempo ele te dá muito respaldo", disse Marquinhos.

O zagueiro também falou um pouco sobre o estilo de jogo de Diniz e desmentiu que seja uma filosofia que deixa o time muito exposta defensivamente.

"É uma filosofia muito prazerosa de se jogar, mas ao mesmo tempo a gente ocupa as posições e sabe muito bem se resguardar e estar bem protegido. Creio que o time vai evoluir muito ainda. Acabamos sofrendo um gol no último jogo por conta disso, mas por falha nossa, por descuido nosso. Muito mais isso do que por causa da sua filosofia. [...] É uma filosofia muito ambiciosa, mas ao mesmo tempo não tem muito descuido", analisou.