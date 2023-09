Lewandowski fala em "grandes mudanças" na Polônia após derrota para a Albânia

Após a derrota de 2 a 0 da Polônia para a Albânia, o atacante Robert Lewandowski desabafou sobre o momento ruim que sua seleção vive. O capitão da equipe clamou por alterações para que o grupo ainda tenha chances de classificação nas Eliminatórias para a Eurocopa.

"Precisamos de grandes mudanças para que possamos ver a luz ao fim do túnel", disse o camisa 9. "Tivemos problemas desde o início da fase de qualificação".

Lewandowski também questionou a forma com que a Polônia está jogando, mesmo estando com um elenco parecido com o dos últimos anos. O português Fernando Santos está no comando desde o fim da Copa do Mundo, quando Czeslaw Michniewicz foi demitido.