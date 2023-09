Lateral do São Paulo, Welington revela propostas e admite desejo de jogar na Europa

O lateral esquerdo Welington, do São Paulo, está com o nome em alta após ter sido convocado para amistosos com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica. Em entrevista no último domingo, o jogador revelou ter sido procurado por clubes do futebol europeu e admitiu o desejo de jogar no Velho Continente.

Ele disse que recebeu duas ofertas tentadoras de times da Europa, mas decidiu recusar. Welington afirmou que sua cabeça está voltada à reta final de temporada com o São Paulo.

"Já recebi, sim (proposta), mas meu foco está no São Paulo. Tive uma oferta do Brentford (Inglaterra) e do Bayer Leverkusen (Alemanha), mas continuo pensando no meu clube", comentou durante conversa com a imprensa, no Marrocos, em um vídeo reproduzido pela ESPN.