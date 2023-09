Itália x Ucrânia: veja informações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa

As Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 seguem nesta terça-feira, com o confronto entre Itália e Ucrânia pelo Grupo C. As equipes vão se enfrentar a partir das 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão.

A transmissão da partida será feita exclusivamente pela internet. O torcedor poderá acompanhar as emoções do jogo através do UEFA TV, a plataforma da UEFA para transmissão de partidas, e pelo serviço de streaming STAR+.

