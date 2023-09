Ídolo, Muller fala sobre ter sido algoz do São Paulo na final da Copa do Brasil de 2000

"No primeiro gol, do Fábio Júnior, era uma jogada que eu e o Ricardinho fazíamos constantemente nos treinos. Ele sabia que eu protegia bem a bola. Então tocou para mim, eu estava de costas, protegi do Rogério Pinheiro, e dei o tapa para o Fábio. Ele chutava bem e fez um belo gol", disse.

Muller também participou indiretamente do segundo gol marcado pelo Cruzeiro, por Geovanni, de falta. Ele revelou que o companheiro queria bater de maneira colocada, mas o aconselhou a soltar uma pancada no gol defendido por Rogério Ceni. E a dica foi certeira.

"Ele batia bem na bola e queria colocar, mas eu falei para ele que estava muito perto. Disse pra ele soltar o pé na cara do Rogério. Como ele chutava muito perto, com certeza o Rogério ia rebater, e aí tinha eu ali pra pegar a sobra. Foi o que aconteceu, mas quando ele chutou, a barreira do São Paulo abriu e matou o Rogério. Foi o gol da virada e do título", afirmou.

O São Paulo está prestes a disputar mais uma final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Desta vez, o torcedor Muller espera que o resultado seja diferente. Ele venceu quatro troféus do Campeonato Paulista (1985, 1987, 1991 e 1992), dois Brasileirões (1986 e 1991), duas Libertadores (1992 e 1993) e dois Mundiais (1992 e 1993) pelo clube.

A primeira partida da decisão de 2023 está marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi. Já a volta acontece exatamente uma semana depois, no mesmo horário, no Morumbi.