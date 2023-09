Griezmann não descarta ida para a Arábia Saudita no futuro, mas afirma que MLS é o principal objetivo

A la veille du match France-Allemagne, les Bleus ont effectué un ultime entrainement sur la pelouse du ?????? ????? ???? ?? ???????? ! pic.twitter.com/CarlKWE0ka

? Equipe de France ?? (@equipedefrance) September 11, 2023

Griezmann também falou sobre seu atual momento com o Atlético de Madrid e com a seleção francesa e recordou que, no ano passado, não esteve em suas melhores condições.

"O ano passado foi complicado para mim, porque no começo jogava apenas 30 minutos. Todavia, ainda não estou 100% neste momento, só tive 20 dias de férias depois de todas as viagens que fizemos na pré-temporada. Vou me encontrando cada vez melhor", declarou o francês.