Grêmio inicia semana de treinos de olho no duelo contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro

Na manhã desta segunda-feira (11), o Grêmio deu sequência à preparação para encarar o Red Bull Bragantino pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece nesta quinta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A atividade, comandada pelo técnico Renato Gaúcho, foi aberta para a imprensa apenas durante o aquecimento, realizado na academia do CT. Depois, a comissão prezou pela privacidade e decidiu fechar o treinamento para o início dos trabalhos no gramado.

Após o treino na academia, o elenco do Tricolor Gaúcho seguiu para o campo. Os preparadores físicos comandaram uma atividade na qual os jogadores passaram por estações de exercícios, puxando cargas em corridas de curtas distâncias. Em seguida, o treinador organizou um trabalho tático com a participação de atletas do grupo do sub-20.