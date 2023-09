Grêmio aceita proposta de clube europeu por Bitello e espera resposta do jogador

Um dos destaques do Grêmio nessa temporada, Bitello pode estar de saída do clube ainda neste mês. O Dínamo Moscou, da Rússia, fez uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões na cotação atual) por 100% dos direitos econômicos do jovem de 23 anos.

O Tricolor já teria aceitado a oferta e agora caberia ao jogador decidir se quer ou não atuar no futebol russo. Bitello tem até a próxima quarta-feira (13) para tomar a decisão, quando a janela de transferências do país se encerra.

Dos 10 milhões de euros oferecidos, o clube gaúcho fica com 70% (cerca de R$ 37 milhões) da negociação. O Cascavel-PR, clube que revelou Bitello, fica com os outros 30%.