Giroud e Theo Hernández desfalcam a França para o duelo contra a Alemanha

Dupla do Milan, os franceses Olivier Giroud e Theo Hernández ficaram de fora do último treinamento da seleção após sofrerem lesões na partida contra a Irlanda, pelas Eliminatórias da Eurocopa. Ambos devem ser desfalques no amistoso com a Alemanha.

A ausência de Giroud é certa. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo e foi substituído aos 26 minutos do jogo passado. Depois de realizar os exames médicos, foi liberado para retornar a Milão a fim de focar em sua recuperação.

O caso de Theo Hernández é diferente, já que o lateral segue concentrado com a seleção da França. Contra a Irlanda, sofreu uma pancada na panturrilha e deve ser preservado pelo técnico Didier Deschamps no próximo jogo. A expectativa é que o jogador comece no banco.