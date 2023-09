Gallo completa um mês no Santos buscando "fazer o melhor para ontem"

O coordenador técnico, aliás, revelou que teve uma conversa privada com os jogadores após a derrota de 2 a 0 para o América-MG, no último domingo. A ideia é tentar agitar o grupo para a reta final do Brasileirão.

"Conversei de maneira bem enfática com os jogadores, sozinho, para mostrar as diretrizes, o momento que estamos passando, que essas oscilações acontecem. Fizemos um jogo bom contra o Grêmio, aceitável contra o Atlético-MG e muito ruim contra o América-MG", contou."

"As oscilações acontecem em todos os blocos, mas temos que evitar que isso aconteça de novo. Estamos jogando com uma torcida que abraçou o time. Sem ela não chegamos em lugar algum. Temos que dar o respaldo para que ela siga nos conduzindo para sair desse momento difícil", completou.

Além dos bate-papos com os atletas, Gallo mantém contato constante com o presidente Andres Rueda e o técnico Diego Aguirre. Na sua visão, esse triangular tem sido positivo.

"Tem sido boa minha relação com o presidente. Ele me dá toda liberdade do mundo. Abriu possibilidades financeiras, não só como a do Pereyra, como a do Morelos. Tem sido bem tranquilo. Eu também respondo pela base e pelo feminino. Então estou resolvendo praticamente tudo", comentou.

"Com o Aguirre também está sendo muito bom. Evidente que as decisões são sempre dele. Eu coloco minha maneira de pensar e respeito a decisão do treinador. Evidente que cobro isso depois no pós-jogo. Temos reuniões antes e depois dos jogos, sempre, para que a gente possa dar um conforto para ele. Coloco minhas opiniões, mas a escolha é sempre dele", finalizou.