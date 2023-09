Figueiredo comemora primeiro gol pelo Palmeiras após retorno de lesão: "Sensação muito boa"

"A gente já esperava um jogo difícil pela qualidade deles, então quando o professor me chamou pra entrar, sabia da minha responsabilidade com a equipe. Ele me passou as instruções e fiz o que tinha que fazer", completou.

Muito técnico, o ambidestro atleta foi titular do Brasil sub-17 ? ao lado de Endrick e Luis Guilherme ? no Torneio de Montaigu de 2022. Figueiredo esteve na última convocação da Seleção e deve estar na próxima, a última antes do Mundial.

Foco, entretanto, segue 100% no Palmeiras.

"Agora é foco total no Paulista. Vencer ele já era a meta antes do início do campeonato e agora mais ainda. Sabemos da nossa capacidade e vamos dar o nosso melhor a cada jogo para buscar o título", finalizou.