Fagner e Renato Augusto treinam e devem reforçar Corinthians contra Fortaleza

Na transição para a o campo ao lado, para a parte tática, Maycon, Rafael Ramos, Guilherme Biro e Fernando Vera não seguiram os companheiros. O camisa 7 está suspenso e não enfrenta o Fortaleza.

A tendência é que Gabriel Moscardo se reapresente nesta terça-feira, após período com a Seleção Pré-Olímpica. Bruno Méndez e Matías Rojas seguem como desfalques, já que estão com suas seleções nesta data Fifa.

Roni, com trauma no tornozelo, e Giovane, com lesão no tendão do reto femoral da coxa esquerda, trabalharam na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava. Ambos não devem atuar contra o Leão do Pici.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão. O jogo é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.