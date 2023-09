Ex-Corinthians, Sylvinho faz grande campanha com a Albânia nas Eliminatórias da Euro

O técnico Sylvinho está fazendo história com a Albânia. Com a vitória de 2 a 0 sobre a Polônia no último domingo, o antigo treinador do Corinthians deixou a Albânia na liderança do Grupo E nas Eliminatórias para a Eurocopa.

Desde quando assumiu a seleção, em janeiro de 2023, Sylvinho teve ótimos resultados na beira de campo com a Albânia. Foram três vitórias, um empate e só uma derrota com o modesto país do leste europeu.

Os triunfos estão deixando os albaneses mais perto de disputarem a Eurocopa mais uma vez. A equipe conseguiu esse feito duas vezes na história: em 1964 e em 2016. Em nenhuma das duas edições eles avançaram para as fases finais.