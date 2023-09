Ex-alvo do Palmeiras, Roberto Pereyra é anunciado oficialmente pela Udinese

O meia tem longa experiência no futebol europeu: foi revelado nas categorias de base do River Plate, onde ficou até 2011, quando se transferiu para a Udinese. Em 2013, acertou a sua transferência para a Juventus e se consagrou bicampeão do Campeonato Italiano.

Já em 2016, o argentino passou a vestir a camisa do Watford, da Inglaterra. Foram quatro temporadas no clube inglês antes de voltar a Udinese. Em sua última temporada, Pereyra disputou 34 partidas (33 como titular), com cinco gols e sete assistências.

Ainda segundo dados do Sofascore, o argentino teve média de 83 minutos por jogo, criou oito grandes chances e adquiriu médias de 1.4 passes e 1.1 desarmes decisivo por embate.

Ao longo de toda sua carreira, Roberto Pereyra já entrou em campo em 428 oportunidades e marcou 47 gols.

Mais recentemente, o Santos tentou a contratação do meia. O coordenador técnico do Peixe, Alexandre Gallo, inclusive viajou para a Itália para fechar com o jogador, mas as duas partes não conseguiram chegar a um acordo definitivo.