Escalação: São Paulo treina posse, e Dorival esboça time para encarar Inter

Outro que deve ficar de fora é o meia James Rodríguez, que defenderá a Colômbia na noite da próxima terça-feira, diante do Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. A proximidade das datas praticamente inviabiliza sua participação no jogo.

Já o zagueiro Arboleda é desfalque certo. Além de jogar pelo Equador na terça, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias, ele acabou sendo expulso na derrota para o América-MG. Por outro lado, Dorival ganha o retorno de Diego Costa, que cumpriu suspensão na última rodada.

Sendo assim, a provável escalação do São Paulo é: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas e Calleri.

As atividades do dia tiveram início com um vídeo exibido pela comissão técnica. Depois do aquecimento, o elenco foi dividido em dois grupos. O primeiro ficou com o auxiliar Pedro Sotero, que comandou trabalhos defensivos. No outro campo, os demais aprimoraram construções de jogadas com Dorival e Lucas Silvestre.

Por fim, houve um treino tático de 11 contra 11, em espaço reduzido, com foco na manutenção da posse de bola.

O Tricolor retorna às atividades nesta terça-feira, no período da manhã, finalizando os últimos para o jogo diante do Inter. À tarde, a equipe viaja para Porto Alegre. Há seis jogos sem vencer no Brasileiro, o São Paulo ocupa o 11º lugar da tabela, com 28 pontos.