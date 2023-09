Enquete: Qual foi o saldo do São Paulo nas contratações desta temporada? Vote!

Outros dele mostraram serviço e atuam na equipe titular, como o goleiro Rafael, o atacante Wellington Rato e o lateral Caio Paulista. Já o meia Michel Araújo, o zagueiro Alan Franco e os atacantes David e Pato costumam ser opções de Dorival Júnior no decorrer dos jogos.

Por outro lado, Erison, Jhegson Méndez, Raí Ramos e Marcos Paulo atuam com menos frequência. Este último, lesionou o joelho, recentemente, e está fora do restante da temporada.

Com este time, o São Paulo se prepara para uma decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. A primeira final acontece no sábado, dia 17 de setembro, às 16 horas (de Brasília), no Maracanã. No Brasileiro, o Tricolor é o 11° colocado, com 28 pontos.