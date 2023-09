Emprestado ao Botafogo, volante Gabriel Pires entra na mira de Grêmio e Atlético-MG

Vídeo completo na Botafogo TV: https://t.co/gmUREBjMFR pic.twitter.com/yanhJhrbzz

? Botafogo F.R. (@Botafogo) September 11, 2023

Depois de altos e baixos na última temporada, Gabriel se firmou entre os titulares do Botafogo neste ano. Com dois gols e cinco assistências em 23 jogos no ano, o volante se tornou um dos pilares do líder do Campeonato Brasileiro.

O jogador tem contrato com o Benfica até 2025, mas a equipe portuguesa não planeja manter o volante. Nesta segunda-feira, o jornal português afirmou que o Botafogo vai fazer proposta para ter Gabriel em definitivo, mas não é a única equipe interessada.

Isso porque Grêmio e Atlético-MG demonstraram interesse no volante. Com a concorrência, o Benfica deve aumentar o valor pedido. Em 2018, os portugueses desembolsaram 9,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 51,4 milhões) para tirar Gabriel do Leganés, da Espanha.