Em prol da consciência vacinal, Santos disponibilizará 50 ingressos gratuitos para jogos como mandante no Brasileirão

O Santos FC irá disponibilizar, gratuitamente, 50 ingressos para todas as partidas, com mando do Clube, até o final do #Brasileirão 2023. A ação já é válida para o jogo contra o Cruzeiro, na quinta-feira (14) e faz parte da adesão ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal,... pic.twitter.com/4YgH8iGXOz

? Santos FC (@SantosFC) September 11, 2023