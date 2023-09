E o Pituca? Veja o desempenho do volante no Japão desde o acerto com o Santos

Os torcedores do Santos contam os dias para poder ver Diego Pituca de volta ao clube da Vila Belmiro. O volante assinou um pré-contrato com a equipe e volta a vestir a camisa alvinegra em janeiro. Até lá, ele segue defendendo o Kashima Antlers, do Japão.

O jogador de 31 anos, aliás, é titular absoluto no time asiático. Desde que a diretoria do Peixe anunciou o acordo, em 20 de julho, ele esteve entre os 11 iniciais em todos os compromissos do clube do técnico Daiki Iwamasa.

Ao todo, foram sete partidas. Pituca, inclusive, deu uma assistência e só foi substituído em dois embates ao longo desta série. Em ambos os jogos, contudo, ele saiu apenas na reta final.