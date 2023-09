Dudu inicia período de fisioterapia no Palmeiras; retorno aos jogos pode demorar até um ano

A grande novidade da segunda-feira (11) de treino do Palmeiras foi o início do período de fisioterapia de Dudu no Núcleo de Saúde e Performance da Academia de Futebol. O 'Baixola' passou por cirurgia no joelho direito recentemente e, segundo o próprio Verdão, deve ficar afastado dos gramados de nove até doze meses.

O 'Baixola' teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco durante a partida contra o Vasco, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro ? vencida por 1 a 0 pelo time da casa, no Allianz Parque. Durante o embate, o ídolo sentiu dores no joelho direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

O atacante se contundiu aos 37 minutos. O camisa 7 tentou roubar a bola de Paulinho, mas acabou torcendo o joelho e caiu no gramado sentindo muitas dores. O lance, aliás, foi bem em frente ao banco de reservas do clube carioca. Imediatamente, o técnico Ramón Diaz pediu a paralisação do jogo para que o jogador fosse atendido. Dudu ainda tentou permanecer em campo, mas não aguentou e deu lugar a Breno Lopes aos 42.