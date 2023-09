Diniz mantém escalação da estreia e define Seleção para jogo contra o Peru pelas Eliminatórias

Na partida contra a Bolívia, vencida por 5 a 1 pela Seleção, o único jogador que destoou dos demais foi Richarlison. O atacante perdeu diversas oportunidades para marcar e ficou claramente desconfortável com seu desempenho. O jogador do Tottenham, da Inglaterra, saiu aos 24 minutos do segundo tempo para a entrada de Matheus Cunha e chegou a chorar no banco de reservas do Mangueirão.

Outro destaque é a presença de Gabriel Magalhães. O zagueiro foi substituído na etapa final com dores na coxa direita, mas teve lesão descartada e seguirá formando a defesa brasileira ao lado de Marquinhos. Fernando Diniz, portanto, deve manter o padrão de jogo visto na partida contra a Bolívia.

Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 23h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A partida será válida pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.