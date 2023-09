Diniz analisa seleção peruana e projeta Brasil preparado "para todos os cenários"

A seleção peruana fez sua estreia nas Eliminatórias na última quinta-feira, um dia antes que o Brasil. A equipe enfrentou o Paraguai, como visitante, e saiu com um empate sem gols. No primeiro tempo, o Peru ficou prejudicado após o lateral Luis Advíncula ser expulso. Ainda assim, conseguiu segurar os paraguaios.

Diniz afirmou que não espera uma postura semelhante do Peru nesta terça-feira, mas garantiu que sua equipe está preparada para qualquer cenário.

"Eles se defendem muito bem e atacam muito bem também, então a gente está preparado para todos os cenários. Jogaram muito bem na parte defensiva, porque perderam um jogador ainda no primeiro tempo. Mas a gente não sabe. Não acredito que o cenário de amanhã seja o mesmo do jogo de Assunção. Acho que eles podem ser mais agressivos, então estamos preparando as duas coisas", projetou.

Brasil e Peru se enfrentam nesta terça-feira, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A Seleção lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com três pontos, empatada com Uruguai, Argentina e Colômbia. Os brasileiros assumem a ponta por conta do saldo de gols conquistado na goleada sobre a Bolívia, na última sexta-feira.