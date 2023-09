Corinthians encaminha empréstimo de Léo Natel a time australiano

O Corinthians encaminhou o empréstimo do atacante Léo Natel ao Melbourne City, da Austrália. O Timão corre contra o tempo para oficializar o negócio, já que a janela de transferências no país da Oceania fecha amanhã.

A reportagem apurou que o empréstimo seria até a metade de 2024, com opção de compra. Segundo o jornalista Venê Casagrande, que deu a notícia com antecedência, o Melbourne terá que desembolsar 3 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) caso queira ficar com o atacante em definitivo.

Natel chegou ao Corinthians no segundo semestre de 2020, assinando contrato até final de 2024. O atleta nunca se firmou no Timão e somou empréstimos por APOEL, do Chipre, e Casa Pia, de Portugal.