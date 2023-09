Conmebol multa Fluminense por estado do gramado do Maracanã

O Fluminense vive a expectativa do confronto contra o Internacional, pela semifinal da Libertadores. No entanto, nesta semana, o Tricolor carioca foi punido pela Conmebol.

O clube carioca recebeu uma multa de 15 mil dólares (R$ 75 mil na cotação atual) pelo estado do gramado do Maracanã. O Fluminense esperava a punição da entidade, que já havia punido o Flamengo pelo mesmo motivo.

A dupla Fla-Flu tem convivido com os problemas do gramado nos últimos anos. Ambos entraram em rota de colisão com o Vasco, que também vem atuando no Maracanã em alguns jogos.