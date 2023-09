Confiança: Dorival Júnior utilizou Michel Araújo nos últimos 15 jogos do São Paulo

O meia Michel Araújo tem se consolidado como 12º jogador do São Paulo. O técnico Dorival Júnior mandou o uruguaio a campo nos últimos 15 jogos do clube, sendo sete como titular, e oito vindo do banco de reservas.

Michel Araújo chegou ao clube em abril deste ano, quando a equipe ainda era comandada por Rogério Ceni, que também teve o jogador como um dos mais utilizados do time. Desde então, ele disputou 33 partidas pelo time paulista, marcando três gols e contribuindo com três assistências.

Sua frequência no time se deve também à versatilidade do jogador, que é meio-campista de origem, mas também pode atuar um pouco mais avançado. Sua chegada, inclusive, se deu após a lesão do argentino Galoppo, que segue em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo.