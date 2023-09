CBF divulga tabela detalhada da grande decisão da Série D

Nesta segunda-feira, a CBF divulgou a tabela com datas, horários e locais dos dois jogos da fase final que vão definir o grande campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. A decisão será entre Ferroviária-SP e Ferroviário-CE e acontecerá em dois jogos.

A Ferroviária se classificou para a sexta e última fase da Série D ao bater o Athletic-MG por 3 a 1 no placar agregado. Já o Ferroviário sofreu para garantir a vaga na final e só conseguiu aos 58 do segundo do tempo do duelo da volta. No agregado, o time cearense bateu o Caxias por 2 a 1.