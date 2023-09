Campeão do US Open, brasileiro João Fonseca planeja futuro no profissional e se vê "muito mais forte"

? US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

"O físico é uma das coisas que eu e minha equipe estamos mais trabalhando, com suplementos e acompanhamento nutricional. A transição é muito natural, mas acho que tenho que ter um preparo a mais, com certeza", acrescentou João.

Fonseca treina no Novo Rio Country Clube, na capital do Rio de Janeiro, e já era visto como uma das promessas do tênis nacional. No ano passado, conquistou a Copa Davis Juvenil e foi vice-campeão do Australian Open da categoria.

"Minha meta era terminar o ano no top-10, por conta dos wild cards, e consegui oito para challenges no ano que vem. Essa era uma das metas e estava pensando em mesclar no próximo ano entre juvenil e profissional, jogando somente em Grand Slam", revelou.

"Ainda não discuti com meu treinador, mas agora com essa vitória acredito que minha carreira no juvenil acabou. Tenho um trabalho feito já e com certeza vou ter muito mais confiança para essa transição ao profissional", completou João Fonseca.