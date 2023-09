Bruno Méndez desperta interesse do Fla; Corinthians não entrará em 'leilão'

O zagueiro Bruno Méndez, em final de contrato com o Corinthians, despertou o interesse do Flamengo. Mesmo ciente da vontade do Rubro-Negro em contar com o uruguaio, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a cúpula alvinegra não vai entrar em leilão para renovar o vínculo do defensor.

O Timão já fez uma proposta de renovação para Bruno, mas ainda não recebeu retorno do staff do atleta. O zagueiro de 24 anos tem interesse em atuar no futebol europeu, porém não recebeu proposta do Velho Continente nesta última janela de transferências.

Nesse contexto, o Flamengo entrou em contato com pessoas que cuidam da carreira de Méndez para sondar a situação do jogador.