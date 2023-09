Bruno Guimarães projeta jogo contra Peru e promete Seleção "alegre e para cima"

Depois de golear a Bolívia por 5 a 1, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Peru, nesta terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista coletiva, o volante Bruno Guimarães projetou o confronto.

"Acho que vai ser um grande teste, um bom jogo. Sabemos que jogar aqui é complicado, eles vêm com a força da torcida. Vai ser um jogo em que vamos ter que ser bons com e sem a bola. Acredito que estamos preparados para o desafio. É difícil, mas acredito que estamos preparados. Estudamos e vimos alguns vídeos. Vamos tentar acertar tudo, fazer um grande jogo e sair daqui com a vitória", disse.

O jogador do Newcastle, da Inglaterra, também pediu atenção com Paolo Guerrero, centroavante com passagens por Corinthians, Flamengo e Internacional.